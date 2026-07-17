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Спорт

Мария Илиева остана извън финала на копие на Европейското в Италия

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Мария Илиева записа резултат от 46.59 метра в най-добрия си опит в квалификацията на хвърлянето на копие на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети (Италия). Националната рекордьорка в тази възраст се нареди седма в квалификационна група А и не намери място във финала. Състезателката на великотърновския клуб „Ивайло 93“ подобри резултата, с койо спечели златен медал от  Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години от 45.91 метра, но остана далеч от най- доброто си постижение. Преди това възпитаничката на Николай Гемижев постави два национални рекорда на копие (500 грама) на турнира по лека атлетика “Младост” в Русе. Тогава тя постигна 51,02 метра в първия си опит, а в последния изпрати уреда на 54,09 метра. Този резултат бе трети в европейската ранглиста за годината в тази възраст.

Другата националка Михаела Михайлова постигна 40.59 м в най-силния си опит в квалификацията на хвърлянето на копие в Риети.

Тя зае 12-а позиция в квалификационна група B и също не успя да се класира сред финалистките.

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