Майсторката Вероника Мирчева учи децата на Поликраище да правят сладкиши

В поредното занятие от лятната работа на библиотеката в Поликраище участниците се включиха в „Сладкарска работилница” с майсторката на тестени и сладкарски изделия Вероника Мирчева.

Сътворените от златните й ръце изкушаващи вълшебства, които предварително беше приготвила, се превърнаха в истинско предизвикателство за детското въображение. Получи се един необикновен ден – с мирис на уют, на захар, ванилия, какао и на чисто детско щастие.

С голямо желание и старание децата слепваха, разточваха фондан, изрязваха фигурки и украсяваха различните видове сладки, от които накрая с удоволствие си похапнаха. А слънчевите усмивки по лицата им и малкото шоколад по бузките бяха най-доброто доказателство, че им харесва и са доволни от това, които сътвориха. Дори си пожелаха да има повече такива сбирки.

От библиотеката благодарят от сърце на леля Вери за щедростта и за подкрепата на летните приключения. А всички участвали в кулинарната магия ще запазят скъп и вълнуващ спомен от тази вкусна среща.

Искрени благодарности и на още един безспорен талант от селото – Кристина Илиева, която изработва в семейната фирма различни каменни изделия и красиви градински фигури. Тя осигури подаръка за гостенката – изрисувано цветно пънче за саксия.