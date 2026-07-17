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Общество

Млади риболовци ще се състезават край язовир „Кандиловец“ в Златарица

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Община Златарица и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират състезание по спортен риболов „Млад рибар 2026“.

Надпреварата ще се проведе на 31 юли (петък), а началото е в 8,30 часа. Участниците ще се съберат пред сградата на Община Златарица, откъдето ще бъде осигурен транспорт до язовир „Кандиловец“.

Състезателите ще бъдат разделени на две възрастови групи – до 10 г. и от 11 до 18 г., за да могат младите любители на риболова да премерят сили със свои връстници. Необходимо е всеки да носи собствени риболовни такъми и стръв.

Желаещите да се включат трябва да заявят участие до 28 юли 2026 г., записването става в Община Златарица.

С инициативата организаторите целят да насърчат децата и младежите към активен отдих сред природата, спортния риболов и отговорното отношение към околната среда.

Ана РАЙКОВСКА

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