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Семейни съботи в музея
Общество

На Семейна събота за оръжията на Априлското въстание и Освободителната война канят от музея в Г. Оряховица

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На 18 юли Исторически музей – Горна Оряховица, кани всички да се включат във втората част от забавно-образователната поредица „Семейни съботи в музея“, която също е посветена на оръжията и бойното дело.

След като миналата събота с помощта на реконструктора Ивайло Антонов от екипа въведоха посетителите в епохата на Второто българско царство, предстои да се придвижим напред във времето и да се озовем във Възраждането.

Отново ще помогнат реконструктори – Йончо Боянов, Николай Цонев и Йордан Райков, които са учители по история във великотърновски училища и са членове на Национално дружество „Традиция“, клон Велико Търново. Те ще представят униформи, снаряжение и различни видове огнестрелно и хладно оръжие от епохата на Априлското въстание и Освободителната война.

Началото на семейната събота е в 10:30 часа с играта „Пътешественикът и тези чудни, чудни вещи“. За най-добрите са подготвени награди.

Входът е 2,56 евро за семейство. „Очакваме ви да се забавляваме и учим заедно“, канят от музея.

 

 

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