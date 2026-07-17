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Общество

Ново футболно игрище радва децата в Самоводене

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ИМПРОВИЗИРАНОТО ДЕТСКО ИГРИЩЕ В САМОВОДЕНЕ ВЕЧЕ ИМА ФУТБОЛНИ ВРАТИЧКИ. Придобивката стана възможна след жест от фирма „Пенев“ ООД.

„От сърце благодарим за подкрепата и отношението към децата на нашето село! Такива добри дела създават повече възможности за спорт, игри и незабравими летни моменти“, съобщиха от кметството.

Благородното дело ще осигури на малчуганите спокойно и пълноценно спортуване.

„Призовавам всички малки и големи – да пазим това, което е направено за нас. Само с общи грижи ще можем дълго да се радваме на новото игрище“, допълват от кметството.

Очаква се скоро да бъде възстановен и местният футболен клуб „Стрела“, който ще играе на съществуващия в селото стадион.

Галина ГЕОРГИЕВА

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