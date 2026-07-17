Община Г. Оряховица с колективна жалба до КЕВР, Министерство на енергетиката и омбудсмана заради проблемите с тока

На работна среща на кмета на община Г. Оряховица Николай Рашков с кметовете на населени места в района се взе решение за колективна жалба срещу проблемното електрозахранване, от което ежедневно потърпевши са местните жители.

Влошава се качеството им на живот, търпят и имуществени щети заради повредени елуреди.

Община Горна Оряховица ще внесе жалбата както в електроразпределителното дружество, така и в Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерството на енергетиката и омбудсмана. Освен това всяко кметство ще разполага с окомплектовани документи, с които потърпевшите домакинства и граждани по-лесно да предявяват индивидуалните си претенции при щета.

Ана РАЙКОВСКА