От 153 до 2045 евро глоба за изхвърлена покъщнина на нерегламентирани места

В Горна Оряховица започва масово налагане на глоби за изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта места, информираха от кметството, и допълниха, че не е нормално непрестанно да се харчат средства за почистването на нерегламентирани сметища, вместо да се инвестират в подобряване на средата за живот.

Едрогабаритни отпадъци като столове, маси, легла, дивани, дюшеци, стари дограми и др. се извозват до регионалното депо в Шереметя. Таксата за депонирането заплаща Община Горна Оряховица вместо жителите, а те си осигуряват само транспорта до депото. Строителни отпадъци задължително се изхвърлят само на действащата за целта площадка зад градската Пречиствателна станция за отпадни води в Горна Оряховица.

По наредба глобите за нарушение са от 153,39 до 511,29 евро за физически лица и от 715,81 до 2045,17 евро за фирми.

От Общината ще разчитат и на бдителността на съвестните граждани, които да подават сигнали за извършители.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.