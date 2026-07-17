Почитаме света Марина, три храма в областта носят нейното име

На 17 юли Българската православна църква почита паметта на света Марина – една от най-тачените светици в българските народни вярвания. Празникът й съвпада с последния ден от горещниците – период, който според традицията е свързан с най-големите летни жеги.

Около деня на света Марина са съхранени множество обичаи и поверия.

В народните представи светицата е известна като Огнена Марина, тъй като се е вярвало, че има силата да предизвиква и да спира пожари. Затова хората отправяли молитви към нея с надеждата да закриля домовете, нивите и реколтата от огнени бедствия и природни стихии. Според традицията на този ден не се пали огън и не се приготвя храна, за да не бъде разгневена светицата.

Света Марина е и пазителка от т. нар. „огнени болести“ – висока температура, треска, епилепсия, кожни заболявания и различни детски неразположения. По традиция жените палят свещи и раздават обреден хляб за здравето на децата и се молят тя да ги предпазва от болести.

Светицата е считана за покровителка на ковачи, ножари, хлебари и всички майстори, които работят с огън. Празникът на света Марина символизира още женската сила, майчинската грижа и закрилата на семейството. Затова бременните жени отправят молитви към светицата за леко раждане и здраво дете.

Въпреки че е много почитана, само три храма във Великотърновска област носят нейното име. Те са във Велико Търново, Дебелец и Поликраище.

ЦЪРКВАТА „СВЕТА МАРИНА“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е СТРОЕНА ОТ КОЛЮ ФИЧЕТО

Мястото, на което е издигната църквата в старата столица, се намира в пределите на някогашната махала „Марно поле”. Когато през 20-те години на 20 век махалата става част от града и се разраства, възниква остра нужда от построяване на нов дом за православната вяра за неговите жители. За него дядо Кольо Мамето дарява част от своята градина. Няма данни кога бил започнат строежът, но със сигурност е бил приключен на 17 юли 1850 година, изцяло дело на майстор Колю Фичето. Четири години по-късно църквата била осветена от гръцки архиерей.

Този духовен дом бил еднокорабен и разполагал с площ 26 на 10 метра и нямал кубе. До храма била издигната отделно камбанария, една от запазените марки на Колю Фичето. Тук функционирало и църковно килийно училище. По-късно, благодарение именно на това училище, било изградено читалище „Искра”. Силното земетресение през 1913 година повредило камбанарията и след непрекъснато рушене 30 години по-късно тя се срутва. Разширяването на храма започва през 1931 година, издига се и нова камбанария, вече част от църковната сграда.

Първият свещенослужител в храма „Св. Марина“ е бил свещеник Георги Дивитаков, по прякор Мечката. Той е един от активните участници в нейния строеж.

ХРАМ „СВЕТА МАРИНА“ В ДЕБЕЛЕЦ СЕ НАМИРА НА НАЙ-ВИСОКОТО МЯСТО В ГРАДА

В двора му е построено килийно училище през 1850 г. с площ от 110 кв. м, като в него имало 7 помещения. В училището е преподавал и Петко Р. Славейков. То е част от архитектурния ансамбъл на камбанарията и църквата „Света Марина” и е обявено за архитектурен паметник на културата от местно значение през 1979 г. В момента е в плачевно състояние. За собствеността му преди години църковното настоятелство и кметството водеха съдебен спор.

ПЪРВАТА ЦЪРКВА „СВЕТА МАРИНА“ В ПОЛИКРАИЩЕ Е ПОСТРОЕНА ОЩЕ ПРЕЗ 1650 Г. ОТ НЕИЗВЕСТНИ МАЙСТОРИ

Била е вкопана в земята и без кубета. За нея се знае малко – само че през 1873 година, след Освобождението, в нея е идвал да служи първият български владика на Търново дядо Иларион Макариополски. Съществува до 1879 г. Развалините на тази прастара църква дълго време се виждат в така наречения Дочов двор и са място за игри на махленските деца. По-късно изграждат до нея камбанария. Останките от нея съществуват до 1951 година, когато окончателно е разрушена от тогавашното ТКЗС.

След Освобождението на България предприемчиви българи от Поликраище се захващат да подредят селото си и на първо място – да построят нова църква. Пръв с този въпрос се занимава избраният тогава кмет Митьо Нейков (кметувал от 1879 до 1882 година). Строежът на църква с две кубета започва без всякакви разрешения, без помощ от държавата. За финансиране на строителството той се обръща към заможни емигранти градинари от Поликраище като неговите роднини Марин Нейков – Брадата от Браила в Румъния и Тодор Нейков – Брадата от Будапеща в Унгария.

Но Митьо Нейков не успява да завърши започнатото дело. Зли езици подшушват на властта, че в Поликраище се строи църква без разрешение. Слуховете достигат до него, казват му, че такова нещо се наказва със затвор. Митьо Нейков се изплашва и една нощ тайно напуска дома си, оставяйки семейството си, и през Румъния забягва в Америка, където прекарва близо 20 години.

Църквата е завършена от следващите кметове – Кочо Хаджидимитров Кушев (кметувал от 1882 до 1885 година) и Господин Енев Тютюнков (кметувал от 1885 до 1887 година). Новата църква се отличава с големите за времето си размери и величественост, които внушават респект и днес. Това е трикорабна постройка с едно кубе в средата. Дълга е 30 метра и широка 15 метра. Проектантът не е известен. За майстор източниците посочват Иван Ангелов Акиев от село Мекиш. Няма сведения за майстора, който най-напред е изографисал църквата. Спазена е традицията и тя е посветена отново на св. Марина. Най-после, през 1884 г., тя е завършена и осветена на следващата година от Великотърновския митрополит Климент – Васил Друмев, като освещението се превръща в народен събор за всички хора в околността.

Ана РАЙКОВСКА