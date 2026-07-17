Полицията в Горна Оряховица задържа дилър на дрога

Служители на Районното управление на МВР в Горна Оряховица задържаха дилър на наркотични вещества. Около 18,00 ч. на 16 юли в района на бившия кооперативен пазар в града е предприета проверка на 34-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан, с множество съдебни и криминални регистрации.

В него са намерени и иззети 2 глави от марихуана. При последвала проверка в избено помещение на обитавано от него жилище са установени още два плика, съдържащи от същото вещество и две електронни везни. Общото количество на иззетото наркотично вещество възлиза на 185 грама. 34-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по документиране на престъпната му дейност продължава.

Същия ден около 18,00 ч. при обход в кв. „Чолаковци“ във Велико Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен, с трима пътници, всички от Велико Търново. В краката на единия от пътниците е намерена саморъчно свита цигара, съдържаща растителна маса, за която се предполага, че съдържа наркотичен чай.

По случая е образувана преписка.