Премиера на „Царицата на чардаша“ под звездите на Царевец

Една от най-обичаните оперети – „Царицата на чардаша“ от Имре Калман, ще оживее по неповторим начин на 18 юли от 21:00 часа на сцената на крепостта „Царевец“ във Велико Търново.

За първи път новата постановка на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ ще бъде представена под открито небе като част от програмата на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“.

Специално за спектакъла величественият Дворец на българските царе ще се преобрази в изисканото вариете „Орфеум“ в Будапеща и в аристократичния дворец на княз Леополд във Виена. Чрез впечатляващата сценография и пищни костюми зрителите на Царевец ще се потопят в една романтична история, изпълнена с любов, ревност, блясък и незабравима музика.

„В последните години хората имат все по-голяма нужда от спектакли, които носят радост, красота и надежда. „Царицата на чардаша“ е точно такова заглавие – с великолепна музика, ярки персонажи и история, която ни напомня, че любовта винаги намира път. Искаме зрителите да забравят ежедневието и за няколко часа да се потопят в свят, изпълнен с емоция и настроение“, споделя режисьорът Николай Априлов, който е автор и на новата сценична адаптация.

Диригент-постановчикът маестро Ганчо Ганчев определя „Царицата на чардаша“ като едно от най-ярките произведения на оперетния жанр и истински празник за публиката.

Събитие за почитателите на музикалния театър е участието на звездното семейство Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов, които са солисти на Държавна опера – Варна. Лилия ще се превъплъти в обаятелната вариететна прима Силва Вареску, а Велин ще изиграе харизматичния граф Бони Канчияну – роля, която съчетава изискано чувство за хумор, сценичен чар и виртуозност.

На сцената ще излязат още оркестърът, хорът и балетът на МДТ „Константин Кисимов“. В ролята на княз Едвин зрителите ще видят звездния тенор Николай Моцов, а самият режисьор Николай Априлов ще се превъплъти в ролята на княз Леополд фон Липерт-Вайлерсхайм.

Хормайстор е Яница Първанова, а концертмайстор – Мария Павлова.