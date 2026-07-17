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При над 8300 проверки в горите за 6 месеца разкриха десетки нарушения и незаконна сеч

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

МАЩАБНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ СРЕЩУ НЕЗАКОННАТА СЕЧ БЕ ПРОВЕДЕНА В ГОРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

За първото полугодие на 2026 г. служителите на Северноцентралното държавно предприятие са извършили 8393 проверки, при които са разкрити десетки нарушения и са иззети превозни средства, дърводобивна техника, оръжия и незаконното добита дървесина.

Контролът е обхванал държавните горски територии в областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. Проверени са 2811 обекта за добив на дървесина, 2022 превозни средства, 2421 ловци, 955 лица, извършващи дейности в горите и 144 събирачи на трюфели.

В резултат на инспекциите са съставени 149 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Горските служители са установили още 73 нарушения, при които извършителите все още не са намерени.

За изминалите 6 месеца инспекторите са разкрили 400 плътни кубически метра незаконно добита дървесина, а от нарушители са иззети още 115 пространствени кубически метра дърва за огрев.

Сред конфискуваните вещи са две моторни превозни средства, 15 каруци, 7 моторни триона, инструменти за дърводобив, 51 ловни уреда и боеприпаси, 2 огнестрелни оръжия и 8 броя едър дивеч.

От Северноцентралното държавно предприятие съобщиха, че проверките ще останат сред основните инструменти за ограничаване на незаконната сеч и бракониерството, а засиленият контрол в горите ще продължи и през втората половина на годината.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

 

 

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