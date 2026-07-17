Сменят шефа на „ВиК на Йовковци”

Управителят на „ВиК Йовковци” Илиян Илиев ще бъде сменен на извънредно Общо събрание на съдружниците, което ще се състои на 23 юли от 10 часа в сградата на дружеството, разбра „Борба”.

Покана за събранието са получили кметовете на общините, които имат дял във „ВиК Йовковци” – Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш, Лясковец, Златарица и Сухиндол. Съдружник е и държавата с мажоритарен дял от 51 %, представлявано от регионалния министър. От общините с най-голям дял е Горна Оряховица – 20 %. В писмото не се съобщават мотивите за освобождаването на управителя. В проекта за решение е и назначаването на нов управител до провеждане на конкурс.

Илиян Илиев управлява „ВиК Йовковци” ООД от есента на 2022 г.

Втората точка от дневния ред е промяна на дружествения договор във връзка с приемане на еврото и превалутиране на основния капитал в размер на 621 380 лева и на дяловете на общините.

Специално за нея изрично се подчертава, че на събранието трябва да присъстват всички съдружници или упълномощени техни представители, защото решението трябва да бъде взето единодушно.

От свои източници „Борба” научи, че новият временен управител ще е инж. Росен Найденов от София. Бил е управител на „ВиК” ЕООД – Стара Загора, 10 години е работил в „Софийска вода”.

Росен Найденов е завършил Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, има магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София, както и магистърска степен „Бизнес администрация“ от УНСС – София.

От 2010 до 2020 г. е работил в „Софийска вода“ АД, където последователно е заемал позициите „Технически ръководител „Канализационни услуги“ (2010 – 2014 г.), Главен инженер „Канализационни услуги“ (2014 – 2018 г.) и Главен инженер „Външно водоснабдяване“ (2018 – 2020 г.). Има опит в частния сектор, където е бил инженер и мениджър на проекти.

Ана РАЙКОВСКА