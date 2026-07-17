Сведоха почти до нула смъртността в горнооряховската хирургия

В звеното расте броят на сложните и спешните оперативни интервенции

ПОЧТИ ДО НУЛА Е СВЕДЕНА СМЪРТНОСТТА В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ХИРУРГИЯ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА.

Звеното беше подсилено с присъединяването на д-р Бранимир Мичев към екипа, който пристигна от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Само за последния месец в медицинската структура са проведени 67 операции, а броят на сложните и спешните интервенции не спира да расте.

В отделението прилагат и златния стандарт в хирургията – лапароскопския метод. Чрез него пациентите се възстановяват много по-бързо спрямо класическия отворен оперативен способ.

„Последната операция, която направихме, беше заради тежък перитонит. Пациентът е бил връщан няколко пъти от Спешна помощ, от личния лекар и други места. Д-р Мичев го прегледа, настанихме го тук и последва сложна операция, но човекът се възстанови и вече го изписахме. Перитонитът е болест, от която се умира и в XXI век, ако патологията не е хваната навреме. Важни са и високата подготвеност и опитът на хирурга“, обясни началникът на хирургичното отделение д-р Пламен Маринов.

Медикът поясни, че все още звеното е ограничено откъм апаратура, но се търсят начини постепенно да се осигури модерно оборудване, за да се вдигне нивото на лапароскопската хирургия.

Пореден пример за успешен развой след прилагане на този вид оперативно лечение е случаят на 39-годишния учител от Горна Оряховица Георги Димитров. Преди седмица педагогът бил опериран с холецистектомия.

„Гастроентеролог от болница в Плевен ме насочи към хирург и избрах да се оперирам при д-р Маринов в Горна Оряховица, тъй като той е правил операции на баща ми и на мои познати. Отделно, подходът му към пациента ми допада. Много е важно не само самата интервенция, но и да предразположиш самия човек, за да се чувства спокоен. Мисля, че 50% от успеваемостта на лечението се дължи именно на отношението на лекаря към пациента. Аз бях напълно спокоен да се оставя в неговите ръце. Операцията беше преди седмица, възстанових се много бързо и сега се чувствам много добре“, казва Димитров.

В отделението работят и млади кадри – операционни сестри и стажанти по здравни грижи, като се очаква да постъпят още. С превръщането на болницата в база за специализация д-р Маринов се надява в хирургичните зали да влязат и студенти и специализанти.

На този фон в отделението не спират да постъпват пациенти и от други градове като Велико Търново, Полски Тръмбеш, Бяла, София и т.н.

Галина ГЕОРГИЕВА