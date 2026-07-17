В поредицата „Съкровища от раклата на баба“ представят носиите от Горнооряховския край

Исторически музей – Горна Оряховица, започва поредицата „Съкровища от раклата на баба“, в която етнологът Петър Георгиев ще представи народни носии от Горнооряховския край.

Първите показани старинни облекла са от Поликраище. Типологично това е женска балканджийска носия, използвана през лятото. Носията се е срещала и в Първомайци, Правда и Янтра.

Носията се състои от дълга туникообразна риза от домашно памучно платно. Украсата е скромна, разположена предимно в полите на ризата и по маншета на ръкава.

Чрез бродерия са изобразени флорални мотиви, като са използвани цветни конци и сърма. В по-богато украсените ризи има стъклени мъниста и метални лутурки (пайети), вплетени в дантелите, завършващи полите на ризите. Сърмата и мънистата, използвани за украсата, са показвали не само сръчността на жената, но и нейното материално положение.

Над ризата се облича памучна фуста. В долния й край са надиплени къдри на верев, украсени с черни ленти от сатен или кадифе.

Престилката също е памучна – синя, с два клина отстрани. В средата има украса най-често с растителни мотиви, но се срещат и зооморфни (животински) и антропоморфни (човешки) фигури. Често краят на престилката завършва с плетена на една кука дантела.

Чорапите са бели, изплетени от преден памук на фигури, а краката са обути в кожени чехли или кундури (кожени обувки).

Забраждането е с купешка памучна забрадка на щампи с растителни мотиви. Най-предпочитаните цветове са бяло и синьо за по-младите жени, а за по-възрастните – кафяво и лилаво в по-меката гама, а също и тютюневожълто.

Накитите включват колан със сребърни пафти, сребърни гривни на ръцете, наниз със сребърни пари или златни пендари на шията.

В представянето на носиите в двора на Етнографски музей – Долна Оряховица, участваха Петя Пулова и Габриела Димитрова.

Източник: Исторически музей – Горна Оряховица