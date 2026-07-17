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Велико Търново се преклони пред Апостола

Ана Райковска 20 четения 0 Comments

Велико Търново почете безсмъртието на Васил Левски в навечерието на 189-та годишнина от рождението на Апостола.

На паметника на Дякона се състоя военен ритуал, кметът Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, граждани, общественици, институции и организации, деца и ученици поднесоха венци и цветя.

Историкът проф. д-р Петко Петков произнесе слово за живота и делото на Васил Левски. Подчертан бе примерът, който Велико Търново дава с почитта към най-бележития български герой – да пазим това, което Апостола ни остави: безсмъртен модел за смелост, безгранична обич към България, истинско и безкористно чувство за справедливост.

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