ВиК проекти за над 12 млн. евро предстоят в Златаришко

Реализацията на два големи ВиК проекта на обща стойност над 12 млн. евро предстои в златаришките села Родина и Горско Ново село, похвали се кметът на Златарица Петър Ганев на работна среща с областния управител Марин Богомилов.

Другата добра новина, която се превръща в тенденция, е завръщането на голяма част от гастарбайтерите от чужбина, което е сигнал за подобряване на местната икономическа среда.

Кметът отчете пред областния управител постигнатите резултати от инвестициите в енергийна ефективност. Уличното осветление в общината е изцяло подменено с ново, енергоспестяващо. Само за три месеца след подмяната сметките за електроенергия са намалели с над 40%. Ганев информира още, че са подменени и водопроводните тръби в град Златарица, като за довършителни дейности в града са необходими допълнително 4,8 млн. евро.

Сериозни притеснения обаче бяха изразени относно междуселищния транспорт. Макар да съществува утвърдена транспортна схема, от 2024 г. тя не се обслужва, което реално прекъсва единствената връзка на местните жители с община Горна Оряховица. Няма и собствена линейка. В момента текат преговори с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново за осигуряване на автомобил, който да бъде позициониран постоянно в Златарица.

Друг остър проблем, дискутиран на срещата, е липсата на мобилно покритие в редица населени места, най-вече в селата Росно и Сливовица. Това създава предпоставки за липса на комуникация при кризисни ситуации и изолиране на жителите.

Кметът и заместникът му обърнаха внимание и на необходимостта от строг контрол върху тежкотоварния трафик.

Камионите, превозващи дървесина, често са претоварени и увреждат сериозно пътните настилки. Друг приоритет на общинската управа остава борбата с нерегламентираните гонки и дрифтове по пътищата.

Все още не е решен проблемът със свлачищата на територията на общината. Най-старото е край село Калайджии, а при проливни дъждове през май тази година са се активирали още две – край селата Сливовица и Дединци. Районите са обезопасени, а от „Геозащита“ – Плевен, изготвят проекти за тяхното окончателно укрепване.

Пред завършване е новата сграда на Дома за възрастни хора, която двамата посетиха, както и пречиствателната станция за отпадъчни води. Тя предстои да заработи предсрочно, което е значителен успех за общината.