„Звездните тенори” Vol. 2 идват в Горна Оряховица с нова концертна програма

Едно от най-очакваните музикални събития на лятото ще гостува в Горна Оряховица на 28 юли. От 20:30 часа на сцената на Летния театър публиката ще има възможност да се наслади на концерта „Звездните тенори” Vol. 2. r Симфониета Видин

След поредица от успешни изяви в десетки населени места в страната, проектът продължава националното си турне с изцяло обновена програма. Зрителите ще чуят популярни оперни и оперетни арии, италиански канцонети, испански сарсуели и световноизвестни музикални хитове, изпълнени със симфоничен съпровод.

На сцената ще се изявят солистите Марио Николов, Стефан Петков, Андрея Мирчев и Георгиос Филаделфевс. Диригент на концерта е маестро Петър Димитров, който ще застане начело на оркестъра и изпълнителите в музикално пътешествие през различни жанрове и епохи.

Организаторите определят новото издание на проекта като естествено продължение на успешната концепция, която съчетава класическа музика и популярни мелодии в достъпен за широката публика формат. Именно тази комбинация привлича зрители от различни поколения и превръща концертите в предпочитано културно събитие.

Горна Оряховица е сред спирките в националното лятно турне на формацията, което ще премине още през Созопол, Несебър и други градове в страната.

Билетите са на цени от 12 и 15 евро, като са предвидени намаления за пенсионери, учащи и организирани групи. Те могат да бъдат закупени на касата на НЧ „Напредък”.

За информация и резервации желаещите могат да се обадят на телефони 0886 436 456 и 0896 81 14 12.

Концертът обещава незабравима лятна вечер под открито небе, изпълнена с емоция, виртуозни изпълнения и любими мелодии.