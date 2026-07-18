Горна Оряховица изправена пред предсрочни избори, гражданите си бранят кмета! (ОБНОВЕНА)

Тръгна петиция в подкрепа на Николай Рашков и защита на избора му, след като съдът го уличи в конфликт на интереси

ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СЛЕД КАТО ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПОТВЪРДИ с окончателно решение, че градоначалникът Николай Рашков е бил в конфликт на интереси. Решението слага край на продължилата повече от година съдебна сага и задейства процедура по прекратяване на мандата на управника. Магистратите остават в сила й наложената му глоба от 5000 лв.

Делото бе образувано след жалба на Рашков срещу решение на Комисията за противодействие на корупцията, която още през 2024 г. установи конфликт на интереси. След като Административният съд във Велико Търново потвърди акта на комисията, кметът оспори това пред ВАС. Последната съдебна инстанция намира доводите му за неоснователни.

Съдът приема за безспорно установено, че на 24 ноември 2023 г. Рашков, вече в качеството си на кмет, подписва договор за продажба на 8 общински имота с дружеството „Мирвана“ ООД. Само дни по-рано той е бил негов съдружник и управител, а дяловете си е прехвърлил на своята майка.

В мотивите си ВАС подчерта, че законът защитава обществения интерес не само когато има доказана облага, а още когато съществува възможност частният интерес на повлияе върху безпристрастното изпълнение на служебните ангажименти.

Магистратите не приемат и аргумента на защитата, че Рашков само е изпълнил решение на Общинския съвет.

Очаква се Общинската избирателна комисия да се събере, за да реши дали да прекрати мандата на кмета. При такъв развой президентът следва да насрочи дата за нови избори и вероятно жителите на общината ще отидат до урните на 22 октомври.

Рашков няма право да се кандидатира за предсрочните избори, но за редовните забраната му да изпълнява публична длъжност вече ще е изтекла.

Според запознати ОИК може да реши да не прекрати мандата на градоначалника и да го запази на управленския пост.

Междувременно жителите на Горна Оряховица приеха с огромно негодувание новината за окончателното решение на ВАС. Още в същия ден след произнасянето на магистратите стартира онлайн петиция под надслов „В подкрепа на кмета ни Николай Рашков и срещу подмяната на демократичния вот на жителите на община Горна Оряховица“. Тя е адресирана до Народното събрание, премиера Румен Радев, Висшия съдебен съвет, ЦИК и други институции.

„Свидетели сме на абсурден административен прецедент, при който волята на хиляди избиратели се подменя с административни „законови“ хватки, и то заради един подпис, от който Общината спечели, вместо да загуби.

Нашият кмет Николай Рашков е напът да бъде предсрочно отстранен от длъжност заради подписването на договор, процедурата за който е била стартирана още от предишния кмет“, гласи част от текста на петицията.

В нея се посочва, че

в дъното на казуса стои технически пропуск, а не лична облага.

Настоява се за справедливост и промяна в законодателството. Предложението е процедурни грешки без лична облага и без щета за обществения интерес да не водят до автоматично прекратяване на кметски мандати.

До момента петицията е подписана от близо 1400 души.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте позицията на Николай Рашков: