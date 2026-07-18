Страхотен дебют на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети (Италия) направи Михаил Русинов. Състезателят на великотърновския клуб „Ивайло 93“ се класира за финала на хвърляне на копие.

Възпитаникът на треньора Николай Гемижев премина квалификационната норма от 67.00 метра още в първия си опит, след като постигна 68.24 м. Михаил Русинов излезе в сектора на стадиона в Риети с личен рекорд от 69.23 метра от Балканиадата в Ново Место в началото на месеца. С това постижение Русинов стана балкански шампион и вече е национален рекордьор за юноши под 18 г. Финалът е утре.