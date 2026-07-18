Ясно е кой футболист с кой номер ще играе в „Етър ВТ“ през новия сезон

Преди последната контролна среща “Етър ВТ” – ФК “Севлиево” 8:0 великотърновският клуб представи отбора си за новия сезон във Втора лига. Футболистите излязоха с номерата, с които ще ги гледаме в предстоящото първенство на Втора лига. Вратари са: 23. Никола Виденов, 1. Ангел Мартинов и 22. Александър Христов.

Защитници: 4. Георги Александров, 77. Мартин Николов, 15. Никола Борисов, 13. Анастас Пемперски, 5. Росен Върбишки, 2. Петър Зографов и 20. Мартин Борисов.

Полузащитници: 10. Чавдар Ивайлов, 17. Атанас Атанасов, 6. Георги Иванов, 14. Радослав Найденов, 7. Росен Иванов, 8. Виктор Василев, 16. Стелиян Добрев

11. Стефан Трайков, 21. Ивайло Марков, 28. Евгени Пейчев и 26. Християн Цветков.

Нападатели: 9. Тома Ушагелов, 19. Кристиян Величков, 18. Петър Петров 27. Цветомир Цанев и 25. Стивиян Макавеев.

В треньорския щаб влизат: Иван Иванов – старши треньор, Илиян Киряков – треньор

Ивайло Димитров – треньор, Александър Александров – треньор на вратарите,

Стефан Иванов – кондиционен треньор. Преслав Николаев е масажист,

Мирослав Чернев – домакин.