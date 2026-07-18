Мъж, жена и три деца пострадаха при сблъсък на два автомобила

Петима се озова в болница след сблъсък между два автомобила в събота.

Заради произшествието бе затруднено движението по пътя Варна -София, в участъка между военния завод “Аркус” и разклона за с. Добри дял. Инцидентът е станал около 14,00 часа на 18 юли. По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водача на единия автомобил.

При прегледа на пострадалите се оказало, че са с охлузвания и леки наранявания.

Причините за произшествието са в процес на изясняване.