Резултатна победа за „виолетовите“ в последната контролна среща

„Етър ВТ“ победи с 8:0 ФК „Севлиево“ в последната си контрола от подготовката. Преди мача бе представен съставът на „виолетовите“ за новото първенство.

Мачът се игра изцяло пред вратата на гостите, което не е изненадващо с оглед на факта, че етърци са в края на подготовката, а севлиевци започнаха току-що тренировките си за предстоящото участие в Трета лига. Още в 4-ата минута новото попълнение Стивиян Макавеев откри резултата, а в 11-ата Кристиян Величков получи топката и с хубав удар удвои. Последваха изстрели на Ивайло Марков и Величков, отразени от вратаря Пантев.

Красив гол вкара в 27-ата минута Никола Борисов, който от пряк свободен удар завъртя топката в ъгъла за 3:0. Пет минути по-късно отново Кристиян Величков открадна топката и вкара четвърти гол, а в 38-ата минута Росен Иванов от малък ъгъл покачи на 5:0. Севлиевци имаха възможност в края на полувремето, но младият вратар Александър Христов спаси удара на Даниел-Виктор Кънчев.

Разнообразните технични атаки на „виолетовите“ продължиха и след почивката. Първо Цветомир Цанев от чиста позиция би до гредата, но после се разписа с добавка след силен изстрел на Евгени Пейчев, първоначално отразен от вратаря. Опасни удари отправиха Мартин Николов и Цанев, а в 71-ата минута Георги Иванов отне топката от съперник и напредна и вкара седмия гол. Първи минути след дълго отсъствие поради контузия записа Радослав Найденов. В 86-ата минута Чавдар Ивайлов проби отдясно и шутира силно, а след рикошет топката влетя в мрежата за крайното 8:0.

Публиката изпрати след мача етърци с аплодисменти и пожелания за победен старт в първенството.

„Етър ВТ“: Александър Христов, Петър Зографов, Георги Александров, Никола Борисов, Християн Цветков, Виктор Василев, Ивайло Марков, Стивиян Макавеев, Росен Иванов, Кристиян Величков, Тома Ушагелов. Второ полувреме: Никола Виденов, Мартин Николов, Атанас Атанасов, Анастас Пемперски, Росен Върбишки, Георги Иванов, Стефан Трайков, Чавдар Ивайлов, Петър Петров, Евгени Пейчев, Цветомир Цанев, Радослав Найденов.