С панихида и възстановка отбелязват 148-ата годишнина от Бузлуджанската епопея

С панихида и поднасяне на венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър в подножието на връх Бузлуджа ще бъдат отбелязани тържествено 158 години от Бузлуджанската епопея. Това каза за БТА директорът на Националния парк-музей (НПМ) „Шипка – Бузлуджа” д-р Чавдар Ангелов. Традиционно музеят е организатор на честването съвместно с Община Казанлък, Историческия музей „Искра“ и местния клон на Националното дружество (НД) „Традиция“, а събитието ще напомни за последното пето сражение, което обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа води под старопланинския връх през лятото на 1868 година.

Тази година почитаме подвига на героите в деня на самото сражение 18 юли, а честването включва панихида в памет на загиналите, тържествено слово и поднасяне на венци и цветя, както и възстановка на сражението, в което загива и войводата Хаджи Димитър, посочи д-р Ангелов. Възстановката е организирана и ще бъде представена от клонове на НД „Традиция“ от цялата страна, като в нея ще участват 123-ма членове на дружеството. По думите на историка тя в голяма степен ще е почти в реални размери по отношението на броя хора, участвали в сражението през 1868 година както от българска страна, така и от страна на Османската империя. След възстановката ще бъде осветен и традиционния обреден курбан.

Д-р Чавдар Ангелов допълни, че от Община Казанлък е организиран транспорт за всички, които желаят да се включат в отбелязването на годишнината от величавия подвиг на героите и призова жители и гости на града да се присъединят и да си припомнят отново тези паметни събития, свързани с българската национална революция от 19 век. На същата дата се отбелязва и годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски, така че тази година има доста символика, добави той.

Д-р Ангелов отбеляза още, че 2026 година преминава под знака на 150-ата годишнина от Априлското въстание – събитие, което в голяма степен предопределя хода и развитието на Източната криза, възникнала през 1875 година на Балканите и превърнала се след Априлското въстание в т.нар. „български въпрос“. На книжния пазар излязоха няколко стойностни изследвания, посветени на тази годишнина, а тук, в Казанлък, беше представен трудът на проф. д-р Петко Петков и доц. д-р Атанас Шопов, напомни още историкът.

Той допълни, че в залите на Художествената галерия на 7 юли беше открита и изложбата „За свободата на един народ“, изготвена от екипите на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“, която гостува в Казанлък по покана на НПМ „Шипка – Бузлуджа“.

“Решихме да покажем изложбата в Казанлък именно през юли, защото тя беше прелюдията към честването на годишнината от Бузлуджанската епопея”, каза още той и отбеляза, че връзката между двете събития е личността на Христо Патрев от Шипка, който е четник на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, оцелява при сраженията на Бузлуджа, а по време на Априлското въстание вече е войвода на чета и загива в бой с турска потеря в Източна Стара планина при опит да се изтегли на север от река Дунав.

Изложбата е на разположение на публиката до 23 август, а в нея, освен информационните табла, от НПМ „Шипка – Бузлуджа” са добавили и още информация за опълченеца Минчо Калфов, който е участник в Априлското въстание, а във фонда на музея се съхраняват негови лични вещи.

За да се обогати разказът, от Историческия музей в Панагюрище е предоставено евангелието на Поп Груйо Бански – една легендарна личност, който освен духовник, е и революционер, участник в Априлското въстание в Четвърти революционен окръг и един от участниците в събранието на Оборище, което взима окончателното решение как да се организират въстаническите действия, разказа историкът.

Той отбеляза, че след събранието, точно върху това евангелие, всички участници в събранието полагат клетва за вярност към делото. „Друг любопитен експонат в изложбата е първото копие от личния бележник на Христо Ботев”, допълни д-р Чавдар Ангелов и отбеляза, че премиерата пред публика на това първо копие е именно в Казанлък. В изложбата са добавени и материали за Иларион Драгостинов, както и писмо и визитна картичка на Никола Обретенов – друг активен участник в Априлското въстание и един от хората, благодарение на чиито спомени възстановяваме тези исторически събития, каза още д-р Ангелов. Тези предмети са предоставени от Ася Чолашка, която е наследничка на Обретенов. Тя и дарител на НПМ „Шипка – Бузлуджа“, добави директорът и напомни, че миналата година Чолашка направи голямо дарение, свързано с нейния прадядо – опълченеца Никола Семов.

Друг много ценен артефакт, който имаше възможност да бъде видян само в деня на откриването на изложбата, е съхраняваният в Българския исторически архив към Националната библиотека печат на Българския революционен централен комитет (БРЦК), посочи д-р Чавдар Ангелов. Той подчерта, че изложбата, която е с вход свободен, е изключително съдържателна и информативна и всеки посетител може да научи нови факти за паметното Априлско въстание.

Д-р Чавдар Ангелов, директор на НПМ „Шипка – Бузлуджа”. Снимка: Ралица Стефанова, БТА, архив

БТА