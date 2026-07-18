Велико Търново е фестивал! Цяла седмица градът ще живее с горещите фолклорни ритми на екзотични страни

Започна 28-ия Международен фолклорен фестивал

Велико Търново отново е фестивал. От 18 до 25 юли жителите и гостите на старата столица ще могат да се насладят на фолклорното богатство на близки и далечни страни, да видят танци на непознати народи, да аплодират предпочитани състави.

С пъстро дефиле на главната улица, много настроение и феерия от цветове започна 28-то издание на Международния фолклорен фестивал във Велико Търново – знаково събитие в културния календар и чакано от жителите на града. Пред Общината с част от програмата си се представиха тазгодишните участници – състави от Венецуела, Грузия, остров Гуам, Казахстан, Коста Рика, Куба и Панама. И всичко това под бурните аплодисменти на възторжената публика. За съжаление съставът от побратимения азербайджански град Шуша не пристигна, тъй като България, като Шенгенска страна, не му е дала визи. Ансамблите на Испания и Унгария пък ще се включат през следващите дни.

Представянето на страните завърши, като и започна, с ансамбли от България.

След фиестата, под звуците на българския химн и този на Велико Търново, изпълнени от Градския духов оркестър, беше издигнат родния трибагреник.

Фестивалът се пренесе на сцената на Летния театър в парк „Марно поле”, изпълнен със зрители докрай, където се състоя тържественото откриване. Първо бе прочетено приветствие към организаторите от президента на България Илияна Йотова.

Честта да открият празника на фолклора и приятелството се падна на зам.-кметът по култура Нейко Генчев и президентът на Международния фолклорен фестивал и Почетен гражданин на Велико Търново Емил Павлов.

„Добре дошли в Историческата и духовна столица на България! Тази вечер старопрестолната столица се превръща в столица на един по-особен свят, който няма граници. Вече 28 години Международният фолклорен фестивал събира във Велико Търново народи, традиции и нови за нас светове. Това великолепно събитие ни кара да се замислим какво е фолклорът. В днешния свят, който все по-често ни разделя на някакви лагери, фолклорът ни събира в кръг. А той е най-демократичната фигура, няма начало и край, в него няма първи и последен. Всеки държи ръката на другия и носи отговорност кръгът да не се разкъсва.

Искам от сърце да благодаря на всички участници, които ни носят не само своята красива феерия от музика и танци, но и частица от душата на своите народи. Благодарности и към организаторите и екипа на фестивала, и специално към Емил Павлов за неимоверните му усилия да запази традицията жива.

Мотото тази година на фестивала е „Vivir Mi Vida” („Да живее живота си”). Нека в следващите дни да го направим истински!”, каза в словото си Нейко Генчев.

Фестивалът бе открит от Емил Павлов, който подчерта, че емблемата за града ни, в каквато се е превърнал фестивала през изминалите години, днес ще напише поредната страница. „На сцената, освен фолклорното богатство на страните участнички, ще споделим емоции, ще създадем спомени, ще изживеем нещо незабравимо. Защото фестивалът е безценен миг, който подаряваме всяко лято за вас”, каза той пред многобройната публика.

Отец Славчо благослови всички, след което вечерта продължи с изпълнения на съставите.

Предстоят още 7 горещи вечери, с концерти от 20 часа в Летния театър. Входът е свободен.

Ана Райковска

Сн. авторката