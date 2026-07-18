„Железничарите“ приключиха проверките със загуба в Разград

„Локомотив“ (Горна Оряховица) загуби от втория отбор на „Лудогорец“ последната си контролна среща от лятната подготовка. „Железничарите“ паднаха с 2:0 като гости в Разград. Попаденията за „орлите“ реализираха Наско Янев и Кристиян Николов. Първото дойде след контраатака на домакините, завършила с удар в гредата и добавка на Янев отблизо. Николов пък бе изпуснат сам срещу вратаря през центъра и стреля край него за 2:0. Въпреки високите температури, срещата предложи множество положения пред двете врати, като разградчани показаха по-голяма ефективност в завършващата фаза.

Срещата бе важна за „Локомотив“, тъй като участие взеха голям брой футболисти. Треньорският щаб даде шанс на различни състезатели, което позволи да се тества широчината на състава и да се натрупат важни игрови минути. Това бе отлична възможност за обиграване и преценка на формата на отделните играчи преди началото на сезона, съобщиха от горнооряховския клуб.

Снимки: ludogorets.com