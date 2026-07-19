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64 са маломерните паралелки в общината, има класове с по 3 деца

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

64 са маломерните паралелки в училищата на територията на община Велико Търново, показва годишната справка за натуралните показатели в образователната система.

14 са училищата, където не достигат ученици за изискуемия минимум от 18 деца в паралелка.

В някои от учебните заведения се касае за недостиг от 1-2 деца, но в други ситуацията е много по-различна.

 В ОУ „Васил Левски“ в Леденик децата се обучават в слети паралелки и въпреки това има недостиг до необходимия минимум. В I и II клас се обучават едва 6 деца. Единствено в VII клас има самостоятелна паралелка, където на чиновете сядат трима ученици. Все пак училището увеличава броя на учениците за следващата учебна година от 16 на 21.

Недостигът на ученици не е единствено в училищата от населените места в общината, а и в такива, които се намират във Велико Търново.

 Всички паралелки в ОУ „Христо Ботев“ в старата столица са маломерни, такива има дори в Спортното училище „Георги Живков“, което обаче се дължи на спецификата на различните спортове и възможностите на учениците да ги практикуват.

В СУ „Владимир Комаров“ и СУ „Г. С. Раковски“ също имат маломерни паралелки, но недостигът там е малък, а през последните години двете училища вървят във възходяща линия. Стабилна е ситуацията и в училището в Дебелец, където само три от паралелките ще бъдат маломерни.

Михаил МИХАЛЕВ

Училището в Леденик е най-голям недостиг на деца

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