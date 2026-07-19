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Д-р Румяна Съботинова ще продължи да ръководи Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина

Галина Георгиева 221 четения 0 Comments

Д-Р РУМЯНА СЪБОТИНОВА ЩЕ ОСТАНЕ НАЧЕЛО НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО и след изтичането на настоящия й тригодишен договор за управител.

 Предложението е на кмета на старата столица инж. д-р Даниел Панов и предстои да бъде разгледaно от Общинския съвет.

Последният договор за управление на дългогодишната шефка на медицинското дружество е сключен на 25 септември 2023г. и е за срок от 3 години.

Тъй като периодът скоро изтича, градоначалникът инициира тя да остане продължи да го ръководи до провеждането на конкурс за избор на управител по реда на Закона за публичните предприятия.

 В мотивите към предложението се посочва, че д-р Съботинова е управлявала лечебното заведение в съответствие с действащото законодателство в областта на здравеопазването.

 Ако местният парламент одобри, на нея ще бъде възложено ръководството на центъра до избор на титуляр.

 Д-р Съботинова е лекар с дългогодишен професионален опит. Тя има признати специалности по спортна медицина и физиотерапия, курортология и рехабилитация, както и здравен менинджмънт.

Галина ГЕОРГИЕВА

снимка: архив

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