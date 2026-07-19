неделя, юли 19, 2026
Последни:
Христо Стоичков
Водещи новиниКултураУ нас

Екипът на „Стоичков – имало едно време в България“ търси футболисти за участие в продукцията

БОРБА БГ 11 четения 0 Comments

Екипът на игралния филм „Стоичков – Имало едно време в България“ обявява национален кастинг за футболисти, които ще вземат участие в една от най-мащабните български филмови продукции, посветени на Христо Стоичков и историческия път на националния ни отбор към четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година, съобщават от екипа.

Продукцията ще пресъздаде мачовете срещу Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия.

За реализирането на тези сцени екипът търси мъже на възраст между 18 и 30 години, които са професионални или бивши професионални футболисти, активни състезатели, или любители с отлични футболни умения и много добра физическа подготовка.

Предишен актьорски опит не е необходим, отбелязват от екипа.

Сред имената, чиито екранни превъплъщения предстои да бъдат избрани, са Рашиди Йекини, Даниел Амокачи, Джей-Джей Окоча, Диего Марадона, Габриел Батистута, Диего Симеоне, Лотар Матеус, Юрген Клинсман, Андреас Бреме, Хорхе Кампос, Луис Гарсия и други.

Не е необходимо кандидатите да бъдат точни двойници на конкретен играч. Достатъчно е да притежават подходяща визия, добра физическа подготовка и убедително футболно присъствие, отбелязват от екипа.

Вижте още

Панов

Инж. д-р Даниел Панов – кмет на община В. Търново: „25 млн. евро инвестираме в улици и паркинги само през 2026 г.“

БОРБА БГ 887 четения 5

И НИЙ СМЕ ДАЛИ… 5. Българинът Иван Ночев помага на Армстронг да стъпи на Луната

БОРБА БГ 328 четения 0
Педагогическият факултет

40 години Педагогическият факултет създава съвременните български будители

Михаил Михалев 6953 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *