Илиян Капарашев приключи със съдийството, връчи флагчето си на млада надежда

Контролната среща между „Етър ВТ“ и ФК „Севлиево“ беше последна в кариерата на великотърновския асистент-съдия Илиян Капарашев. След четвърт век по терените футболният рефер сложи край на съдийството ще продължи във футбола като делегат и като член на Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС.

Преди срещата той бе отличен за приноса си към съдийството. Почетен плакет от името на президента на БФС Георги Иванов му връчи Георги Бижев – председател на Спортно-техническата комисия към ЗС на БФС. От името на Зоналния съвет пък Капарашев получи плакет, връчен му от председателя на Дисциплинарната комисия Петко Павлов. Двата отбора пък подариха свои екипи на досегашния рефер, чрез спортния директор на “Етър ВТ” Стефан Атанасов и капитана на ФК “Севлиево” Михаил Минков.

Преди церемонията Илиян Капарашев символично подари флагчего си на на една от младите надежди на великотърновското съдийство Васил Качамаков.

Илиян Капарашев е преминал през всички отбори в ДЮШ на „Етър“ , а от 2001 година се занимава с футболно съдийство. От 2007 година е в професионалния футбол, дебютът му в „А“ група е на 22 септември 2012 година на срещата „Ботев“ Враца – „Локомотив“ Пловдив. Мачовете му при професионалистите са над 250, а в елита – 158.