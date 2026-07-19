Михаил Русинов влезе в Топ 6 на Европа на копие до 18 години

Михаил Русинов зае престижното шесто място във финала на хвърлянето на копие на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години, проведено в Риети (Италия).

При първото си участие на континентално ниво той извоюва позицията си с 67.18 метра, съобщиха от Българска федерация по лека атлетика. Възпитаникът на треньора Николай Гемижев премина квалификационната норма от 67.00 метра в събота още в първия си опит, след като постигна 68.24 м. Тази вечер Михаил Русинов не успя да достигне личния со рекорд от 69.23 метра от Балканиадата в Ново Место в началото на месеца. С това постижение великотърновският талант стана балкански шампион и национален рекордьор за юноши под 18 г. По време на тренировки на стадион Ивайло Русонов многократно е изпращал уреда над 70- я метър.