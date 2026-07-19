Мотоциклетист издъхна след падане с мотор от мост, спътникът му е в болница
46-годишен от Павликени е починал при катастрофа. Друг мъж от Севлиево е в болница. Произшествието е станало на 19 юли около 02,00 ч в с. Горско Косово.
По първоначална информация двамата са “излетели” от мост с нерегистриран кросов мотоциклет. При падането от над 10-метровата височина единият е починал на място, другият е откаран във великотърновската болница.
Причините за произшествието са в процес на изясняване.
Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново.
Веселина АНГЕЛОВА