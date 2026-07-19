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От Граднишки боаз до Априлци – курсанти от НВУ „Васил Левски“ преминаха по стъпките на героите от бунтовната 1878 година

Галина Георгиева 34 четения 0 Comments

В годината, когато честваме 150-годишнина от Априлското въстание, випускът от дипломиращите се лейтенанти от НВУ „Васил Левски“  носи името „Априлски – 2026”.

На 31 юли 2026 г. курсантите ще получат своите първи офицерски звания, а по  по традиция, дни преди официалната церемония, те минават в поход по знаков исторически маршрут. През тази година инициативата е свързана с град Априлци и героичното участие на населението от региона във въстанието.

На 15 и 16 юли бъдещите офицери от випуск „Априлски-2026“ и техните командири посетиха емблематични места, свързани със славните събития от пролетта на бунтовната 1876 година.

Походът започна от местността Граднишки боаз, където курсантите поднесоха цветя в памет на загубилите живота си борци. Те присъстваха и на историческа беседа, проведена от майор доктор Дочо Николов и чуха разказа за събитията от преди 150 години – за сраженията, за Новоселската република, просъществувала цели 9 дни, за жертвите и храбростта.

Ана Райковска

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