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Полицията предотврати масов бой с празнуващи в Раданово

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Задържани са 5 лица

Полицейски служители предотвратиха инцидент с празнуващи. На 18 юли около 23,30 часа е получен сигнал за нарушаване на нощната тишина в с. Раданово, община Полски Тръмбеш. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил голяма група лица, които отказват да изпълнят полицейските разпореждания. Напрежението бързо ескалирало.

Към адреса незабавно било изпратено подкрепление. Насочени били допълнителни екипи от РУ- Горна Оряховица, Павликени и ОДМВР-Велико Търново, които предотвратили масов бой.

Задържани са 5 лица.
Образувано е досъдебно производство за хулиганство под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.
Веселина АНГЕЛОВА

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