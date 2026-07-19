Полицията предотврати масов бой с празнуващи в Раданово

Полицейски служители предотвратиха инцидент с празнуващи. На 18 юли около 23,30 часа е получен сигнал за нарушаване на нощната тишина в с. Раданово, община Полски Тръмбеш. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил голяма група лица, които отказват да изпълнят полицейските разпореждания. Напрежението бързо ескалирало.

Задържани са 5 лица. Образувано е досъдебно производство за хулиганство под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново. Към адреса незабавно било изпратено подкрепление. Насочени били допълнителни екипи от РУ- Горна Оряховица, Павликени и ОДМВР-Велико Търново, които предотвратили масов бой.