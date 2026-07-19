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Горна ОряховицаСпорт

Шестима хандбалисти на „Локомотив“ с бронз от Европейския шампионат до 20 години в Косово

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Младежите на България завоюваха бронзовите отличия на Men’s 20 EHF Championship II 2026 в Косово. В оспорван мач за третото място на шампионата воденият от Николай Георгиев български тим се наложи над Белгия след изпълнението на допълнителни удари от 7-метровата линия. Редовното време завърши при равенство – 29:29.

Христо Йорданов и Иво Иванов реализираха по 6 гола за успеха, 5 пъти се разписа Даниел Иванов, 4 гола вкара Иван Петков. Капитанът реализира и последното 7-метрово хвърляне, донесло на тима ни крайния успех в срещата с 33:31.

Шестима състезатели на „Локомотив“ /Горна Оряховица/ играха за България в Косово- вратарят Християн Колев, Георги Василев, Мартин Костадинов, Иво Иванов, Велизар Драганчев и Златомир Колев.

По време на първенството националите ни завършиха наравно с Белгия 31:31 на старта в групата, победиха Великобритания с 33:29, отстъпиха на Люксембург с 38:24, надиграха Финландия с 34:29 и загубиха от Финландия с 30:27.

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