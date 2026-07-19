Спортната зала и Летния театър преминават под обща шапка на управление

Дворецът на културата и спорта „Васил Левски“ и Летния театър във Велико Търново преминават под общо управление.

Предложението е на директора на Спортната зала Александър Карачолев, който се обръща към местния парламент за подкрепа на искането си.

Мотивите му са свързани с това, че Летния театър и ДКС са домакини на по-голямата част от културните събития в града и взаимно се допълват по отношение на капацитет, сценични възможности, техническа обезпеченост, експлоатация и организация.

Възможността за бърза реакция при възникване на необходимост, включително при неблагоприятни метеорологични условия, чрез преместване на събития от Летен театър в ДКС „Васил Левски“, ще осигури по-голяма сигурност за организаторите, артистите и публиката, както и по-висока удовлетвореност на жителите и гостите на града, убеден е директорът на Спортната зала.

В състава на екипа на ДКС „Васил Левски“ работят висококвалифицирани специалисти с богат опит в поддръжката и експлоатацията на подобен тип съоръжения, които могат да осигурят необходимото техническо обезпечаване, организация по посрещането и настаняването на гостите, продажбата на билети, сценичното оборудване и декорите.

При необходимост на разположение ще бъдат ВиК специалист, енергетик и служител по противопожарна безопасност, което допълнително ще гарантира бърза реакция и ще повиши сигурността както на публиката, така и на артистите.

Ще бъде намалена възможността за дублиране на събития от културния календар на града, а това ще позволи по-добро планиране на програмата, по-висока посещаемост на събитията и ще се избегне необходимостта зрителите да избират между няколко прояви, провеждани едновременно, са друга част от мотивите.

„Артистите и организаторите, които желаят да представят своите продукции на сцените в нашия град, ще имат възможност да планират и реализират както летни, така и зимни събития с един и същи организационен и технически екип.

Това ще повиши ефективността на организацията и ще утвърди Велико Търново като предпочитано място за провеждане на разнообразни културни прояви“, споделя Александър Карачолев.

Предложението е одобрени от директорът на Дирекция „Култура“ Нелина Църова и предстои да се гледа в Постоянната комисия по образование и култура, след което и на заседание на Общинския съвет.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: Архив Община Велико Търново