Тройка в последните секунди реши финала на 𝗕𝗘𝗦𝗦 𝗖𝗨𝗣 𝟯𝗫𝟯 – 𝗧𝗵𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲 в Горна Оряховица. Тазгодишното седмо издание на турнира по стрийтбол събра 20 отбора на площад „Георги Измирлиев“- 16 в категория Мъже и четири при Мъже 40+.

Срещите предложиха енергия, емоции, здрава битка, много адреналин на публиката, насладила се на обрати и драми до последната секунда!

Финалът пък беше истински трилър.

След изключително драматичен развой Bucharest Știință грабнаха голямата награда от 1 600 евро, след като победиха No Name /София/ с тройка в последните секунди за крайното 20:19!

Трети се подреди тимът на The Muppets /Горна Оряховица/, четвърти на Ecoland /Bucharest/.

При Мъже 40+ шоуто също беше пълно. Състезателите се забавляваха, но в същото време дадоха най-доброто от себе си на игрището. Опит, характер, баскетболен дух и настроение, така както трябва да изглежда 3х3 играта.

Победител е „Перестройка 3х3“, пред „Старата Школа“, LGO и „Варна“.

Конкурсът по стрелба от зоната за 3 точки бе спечелен от Атанас Сарастов от Пловдив, а в този по забивки триумфира Кристиян Дялов от Русе.