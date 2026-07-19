Всяка планета със силно влияние, Меркурий както винаги прави бели

Вашият хороскоп за понеделник, 20 юли

В началото на новата седмица Луната е във Везни и ни помага да сме дипломатични, да се стремим към хармония и благост във взаимоотношенията. Опозицията й със Сатурн обаче ще ни изправи на нокти заради внезапно възникнали отговорности и дела, които не можем да свършим сами. Луната е в хармоничен аспект с Марс, който ни дарява със сила и издръжливост, както и с кураж да задвижим делата си. Внимавайте заради Меркурий, който все още е ретрограден и предизвиква хаос, разсеяност и риск от прибързани действия.

ОВЕН

Тълкувате погрешно

Отношенията ви с хората днес ще изискват огромно търпение. Възможно е някой, на когото имате силно доверие, днес да се отнесе с хладина към вас или да постави прекалено високи изисквания пред работата ви, които не сте в състояние да изпълните. Внимавайте в разговорите, защото можете да изтълкувате погрешно нечии думи.

ТЕЛЕЦ

Пазете се от грешки

Работният ден започва с купища рутинни ангажименти и засилени изисквания от страна на шефове, което може да изпие силите ви в началото на седмицата. Не се отчайвайте, а опитайте да отметнете тежките задачи стъпка по стъпка. Бъдете концентрирани при работа с документи и пари, за да не допуснете грешка поради бързане.

БЛИЗНАЦИ

Празни обещания

Вие сте заредени с вдъхновение и желание за изява, а подкрепата от приятели и съмишленици ви дава крила да задвижите някои свои проекти. Вълненията в любовния живот обаче могат да донесат леко разочарование и разсеяност. В деловата сфера информацията днес ще пристига със закъснение. Не вярвайте на празни обещания.

РАК

Нередности вкъщи

Ще ви е доста трудно, ако днес не сте в отпуск, защото домашни ангажименти или нужда от ремонти вкъщи ще ви заемат по-голямата част от свободното ви време. За щастие, нямате чак толкова важна работа в службата и можете да отделите повече време и внимание на къщните нередности.

ЛЪВ

Проверявайте

Възможни са закъснения, технически пречки или объркани съобщения, които да тестват търпението ви и готовността ви да действате без план. Някой роднина или съсед може да се опита да ви наложи мнението си. Не влизайте в остри дебати. Проверявайте документите по два пъти и заложете изцяло на проверените факти.

ДЕВА

Не рискувайте

Не си и помисляйте, че днес късметът е на ваша страна и ще можете да му се доверите по отношение на хазартни действия, инвестиции и залагания за пари. По-добре се откажете да действате рисковано и залагайте само на сигурното. Свийте излишните разходи и отложете покупките за дните след 23 юли.

ВЕЗНИ

Изслушвайте търпеливо

Може да усетите хладина от страна на по-възрастен човек или партньор. Не се затваряйте в себе си по този повод. Чувствате се в отличен тонус и имате волята да обърнете ситуациите в своя полза, стига да не влизате в излишни спорове. Когато водите разговор, изслушвайте търпеливо, преди да отговаряте или прекъсвате.

СКОРПИОН

Намалете оборотите

Намалете оборотите и се подгответе за неочаквани развои днес. Около вас може да се завихрят служебен хаос или интрига в екипа, които да ви натоварят психически. Не се нагърбвайте с чужди проблеми. Свършете само спешното, работете организирано и обърнете сериозно внимание на личния си тонус и здраве привечер.

СТРЕЛЕЦ

Овладейте емоциите

Приятелите са вашата силна опора днес. В личен план и в любовта обаче прехвърчат противоречиви искри. Усещане за неразбиране или финансови капризи от страна на любим човек може да изпилят нервите ви. Не бързайте да вдигате скандали. Покажете зрялост и овладейте емоциите. Внимавайте на пътя.

КОЗИРОГ

Високи изисквания

Понеделник се очертава да бъде един доста отговорен ден в кариерата за вас. Амбициите ви не са никак малки, а вие имате силата да постигнете сериозни успехи благодарение на своята целенасоченост и упоритост. Внимавайте обаче, защото шефове и клиенти ще са критични към това, което вършите. Възможни са дори и оплаквания.

ВОДОЛЕЙ

Не давайте заеми

Днес мислите ви са насочени към нови хоризонти, пътувания, преживявания. Внимавайте обаче, ако уреждате юридически въпроси или ви предстои път. Очаква ви хаос в комуникацията или забавяне на информация. Не бързайте по пътищата и не давайте големи обещания за пари назаем. Не е задължително да финансирате другите.

РИБИ

Преглътнете егото

Днес можете спокойно да се разплатите, да затворите стари сметки и да потърсите онези, които ви дължат пари, с леко напомняне за този факт. Отношенията ви с колегите ще изискват дипломатичен тон, за да задържите връзката си с тях на същото ниво както досега. Понякога ви се налага да преглътнете егото си.

Хороскоп за родените на 20 юли – Честит рожден ден! През следващата една година е възможно да почувствате някои ограничения в живота си. Свободата ви ще промени своите граници, но всичко това е за ваше добро. Може би е време да превъзпитате характера си и да се научите да приемате случките около себе си, без все да се опитвате да ги променяте.

Тодор Емилов-Тео