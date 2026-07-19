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„Янтра“ /П. Тръмбеш/
Полски ТръмбешСпорт

„Янтра“ /П. Тръмбеш/ почна проверките с победа, ветеран отбеляза два гола

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Отборът на „Янтра“ /Полски Тръмбеш/ стартира с победа контролните срещи. Селекцията на Петър Кръстев постигна домакински успех с 4:2 над юношите до 18 години на „Янтра 2019“ (Габрово). До почивката имаше равновесие в резултата – 2:2. Ветеранът Калоян Илиев вкара два гола за победата. По веднъж се разписаха съотборниците му Любомир Генчев и Тони Маречков. Треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти, попаднали в групата за контролата. Следващата проверка на „Янтра“ е на 25 юли с „Академик“ /Свищов/. На 29- ти този месец съперник е ОФК „Павликени“, на 1 август юношите до 18 години на „Етър ВТ“, на 5 август „Етър ВТ2“, на 8 август ФК „Севлиево“ на 12 август „Светкавица“ /Търговище/, а на 15 август „Левски“ /Лясковец/.

Снимка: личен архив

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