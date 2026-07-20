Политическите промени водят до спад на общественото напрежение през второто тримесечие на 2026 г.

Политическите промени и провеждането на изборите са довели до спад на общественото напрежение в България през второто тримесечие на 2026 г. спрямо предходните две тримесечия. Индексът, измерван съвместно от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“, е 6,22, съобщават двете организации, които отчитат индекса на всеки три месеца. Непосредствено преди изборите индексът е бил 6,88.

Индексът на обществено напрежение приема стойности от 0 до 10, като, според скалата, от 0 до 3,99 той е нисък с напълно контролирани рискове, от 4 до 5,99 е среден с добре контролирани рискове, от 6 до 7,99 е висок с трудно контролирани рискове, а от 8 до 10 индексът е много висок и ситуацията е почти неуправляема, уточняват изследователите.

Понижението показва известно успокояване на обществената среда, но индексът продължава да бъде висок.

Очакванията към новото правителство са значителни, а притесненията, свързани с инфлацията, корупцията, цените и пътните инциденти, остават сериозни. Следващите периоди ще покажат дали спадът ще се превърне в устойчива тенденция, посочиха Александър Христов, председател на Центъра за анализ и кризисни комуникации, и Първан Симеонов, директор на социологическа агенция „Мяра“.

Според данните за периода липсват сериозни обществени или политически сътресения, които да водят до натрупване на рисковете, но по някои показатели успокоението се случва по-бързо, отколкото при други. В известна степен напрежението се поддържа и от събитията в международен план, които неизбежно оказват влияние и върху нас.

По отношение на политическите и икономическите параметри

намаляването на напрежението се дължи най-вече на повишаването на положителното отношение към основните институции, дошло като ефект от изборните резултати.

Има известно подобрение на очакванията за икономиката и личните финанси. Въпреки че новото правителство е съставено сравнително наскоро, гражданите са с високи очаквания за скорошни решения, но притесненията за инфлацията и нивата на корупция в страната остават високи, сочи анализът.

Налице е сериозен спад на дела на негативните публикации в медиите в сравнение с позитивните, за което също допринася обществената и политическа ситуация. За сметка на това негативизмът в социалните мрежи остава висок, а това е знак, че успокоението се движи с известен „лаг” (забавяне – бел. ред.) във времето. Броят на регистрираните протести и участниците в тях намалява значително, няма и съществена ескалация и споделяния на призиви в социалните мрежи, отбелязват анализаторите.

БТА