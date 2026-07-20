Вторият ден от 7-мото издание на BESS CUP 3×3 в Г. Оряховица беше посветен на подрастващите баскетболисти. Както “Борба” писа, след изключително драматичен развой, “Bucharest Știință” грабнаха голямата награда от 1600 евро при мъжете, а при ветераните победи “Перестройка”.

Не по- малко интересно бе и при младите надежди, където се включиха 28 отбора във възрастовите категории до 10, до 12, до 15 и до 18 години.

Площад „Георги Измирлиев“ отново се превърна в баскетболна арена, но този път изпълнена с още повече усмивки, настроение и чиста детска радост.

Традиционно за всички участници имаше много изненади — тениски, пуканки, напитки, сладолед и още много подаръци, които направиха деня още по-специален.

При най-малките, до 10 години, момчетата и момичетата на БК “Локомотив” и ОБК “Чардафон” показаха завидни умения с баскетболната топка и доказаха, че бъдещето на играта изглежда повече от обещаващо!

Във всички останали категории мачовете бяха оспорвани, интересни и изпълнени с емоция до последната атака. Видяха се характер, желание, борба и много любов към баскетбола!

При момчетата до 12 години, челната тройка оформиха “Red Bull”, “Red Dragons” и “Super Team”.

При 15- годишните триумфираха “Железните суджуци”, следвани от “Аризона” и

“Black Mambas”.

“River Monsters” са шампиони до 18 години, с подгласници “Железните суджуци” и

“Back2Back”.

Крайното класиране при момичета до 15 години оглави тимът на “6-7”, пред тези на

“Бомбандеро” и “Селски пръчки”.

Победител в конкурса по стрелба от зоната за 3 точки стана Давид Сергиев, в конкурса по забивки над всички се извиси Стелиян Минков.