„Академик“ и „Троян 2025“ с нулево равенство в контролна среща

Без голове приключи приятелската футболна среща между отборите на „Академик“ и „Троян 2025“. Домакините започнаха с необичайна единадесеторка, в която бяха най вече футболисти, пристигнали на проби. След почивката влязоха основните играчи. „Студентите“ владееха инициативата през 90-те минута. Създадоха няколко голови положения. Гостите имаха един шанс да вкарат. Треньорите пуснаха в игра всичките си състезатели.

На 22 юли свищовлии играят в Етрополе с „Бейтар“ (Йерусалим) U19. За третата си контрола „Академик“ пътува на 25 юли до Полски Тръмбеш, където ще срещне местния „Янтра“. На 1 август в Свищов гостува Павликени. Седмица по-късно гостува и „Етър ВТ2“. Последната контрола е в Разград, където „Академик“ ще премери сили с „Лудогорец 3“.