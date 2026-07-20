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Крими

Арест за пиян, вилнял срещу полицаи

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Служители на РУ – В. Търново задържаха 33-годишен за хулиганство.

На 19 юли около 20,30 ч. е получен сигнал за лице, което нарушава обществения ред пред търговски обект в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил във видимо нетрезво състояние 33-годишен от с. Козаревец.

При появата на униформените той започнал да отправя обиди и заплахи към тях. Същият е бил задържан и отведен в полицейското управление, където продължил да се държи неуважително.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.

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