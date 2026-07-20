Четири шампионски титли за “Браун тим” от първенството по колоориентиране

От 17 до 19 юли Хисаря бе домакин на Държавното първенство по коло ориентиране, организирано от Българска федерация по ориентиране и СКО „Пловдив“. В продължение на три дни състезателите премериха сили в спринт, дълга дистанция и щафети, предлагайки много оспорвани битки. Великотърновският клуб “Браун Тим” се представи отлично и завоюва четири шампионски титли и общо 12 медала. В дисциплината спринт в елитната група при жените победителка стана Теодора Табакова, съотборничката и Ивайла В. Димитрова е вицешампионка при Жени 20, а Денислав Кьорчев се класира трети при Мъже 17

На дълга дистанция Валентин Шишков е втори при мъже 21 елит, като преди него е само Станимир Беломъжев от СК „Хемус“ (Троян). Боян Чешмичков взе сребро при М14, а Венцислав Трифонов при М40. С бронз се окичиха Теодора Табакова при Ж21 Елит и Стефан Тихов при М20.

Третият състезателен ден бе изключителен за състезателите на “Браун тим”, триумфирали при три от щафетите.

Шампиони станаха Петър Попункьов, Валентин Шишков и Николай Димитров при

М21 Елит, Денислав Кьорчев, Димитър Димитров и Стефан Тихов при М20,

Лъчезар Байчев, Мартин Марков и Боян Чешмичков при М14. Митко Иванов, Габриел Велчев и Йоана Велинова са бронзови медалисти при М12.

“Поздравления за всички, които взеха участие в тази невероятна надпревара! Благодарим на всички родители, приятели и симпатизанти за подкрепата и доверието!”, обявиха от “Браун тим”.