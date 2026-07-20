Голям супермаркет с пицария и аптека правят в Първомайци

МОДЕРЕН СУПЕРМАРКЕТ С ПЛОЩ БЛИЗО ДЕКАР ЩЕ БЪДЕ ПОСТРОЕН В НАЙ-ГОЛЯМОТО СЕЛО В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ПЪРВОМАЙЦИ.

Търговският комплекс ще предлага огромно разнообразие от хранителни стоки, домашни потреби, препарати и др.

Инвестицията е на „Абсолют плюс пропъртис“ ООД и ще се реализира в собствен имот на дружеството. Компанията има издадена виза за проектиране от главния архитект на Общината.

Запланирано е да се изгради голям супермаркет с прилежащи търговски помещения за пицария за бързо хранене, офис и аптека. За целта ще бъде направена едноетажна сграда със застроена площ 921,75 кв. м. За функционирането на комплекса ще бъде нает персонал от 15 служители.

Същинската търговска зала ще включва няколко обособени зони – за плодове и зеленчуци, за основни хранителни продукти и диетични храни, за хлебни изделия и печива и др. Предвидена е топла точка за продажба на сготвени ястия и щанд за жива и прясна риба.

Ще има и сектор за козметика, химия, домашни потреби и др.

В помещението за пицария са предвидени 40 седящи места.

Супермаркетът ще разполага със собствена фотоволтаична централа. Инсталацията ще включва общо 288 панела върху покрива с обща площ 578 кв. м.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.