Къде ще спира токът във вторник, 21 юли

От 21.07.2026 г. до 24.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Елена: с. Мийковци, с. Духлевци, с. Горни Танчевци, с. Топузи, с. Николчовци, с. Буйновци, с. Кожлювци,с. Шубеци, с. Веселина, с Бейковци, с. Райновци, с. Папратлива, с. Тодювци, с. Кантари, с. Карандили, с. Дуковци, Мирчевци, с. Багалевци, с. Садината, с. Драгийци, с. Драгановци, с. Киревци, с. Добревци, с. Дрента, с. Баждари, с. Дудевци, с. Ливадките, с. Пейковци, с .Горни край,с .Усои, с. Пърчевци, с. Горни Геновци, с. Драганосковци, с. Садина.

От 21.07.2026 г. до 24.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Елена: с. Зеленик и с Игнатовци.

На 21.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 10:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Сухиндол, БКТП ФЕЦ Панацея.

На 21.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Горна Оряховица: РСВ АД, ДП НКЖИ – Поделение Сигнализация и телекомуникаци, ДП Ръководство на въздушното движение, Летище Горна Оряховица ЕАД, Ником-97 АД, Автотранснаб АД, Сити корн ООД, Металстрой-Стоянов и Георгиев ООД, МТП Раховец газ, ПС Захарни заводи, Румопласт-94 ООД, Бъни ООД, Хилцингер-Полирни технологии ООД, СД, Лъки-2007 ООД, Прити-95 ООД, Борей ООД, ЕТ Импулс – Н. Николов, Газтрейд АД . АСТ ООД, СИАД ООД, УАРЕМ 33 ДЗЗД, Ником-97 АД, Захарни заводи АД (Пречиствателна станция, сгуроотвод и захранване ВЕЛ Мизия на ТЕЦ), ДП Ръководство на въздушното движение, Летище Горна Оряховица ЕАД, Вита Мобил ЕООД, Агропроект, Монолит 99 ООД, Монопол-Север ООД, Сага 2000 ООД, Технодом ООД, ХАТ ЕООД, ЕТ Елит – Георги Песаров, Складова Техника АД, Петрол АД, Аутокар ЕООД, Ди Ейч Ел Експрес България EООД, Ел-тест ООД, Сортови семена АД, Колорит прес ООД, Купро-94 ЕООД, Европалп ЕООД, Ан-Тайс ООД, Комерсавто ООД, ул. Иван Момчилов, ул. Княз Борис I, ул. Антон Страшимиров от № 2 до № 48 и от № 1 до № 59, ул. Крайбрежна, ул. Крайречна.

На 21.07.2026 г. в периода 12:00 ч. до 13:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени: БКТП Складова зона – Държавен резерв, Топливо, ул. Ат. Хаджиславчев /в района на бившето топливо/, ЕТ ЙОБОТЕХНИК ЙОРДАН БОБЕВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ВЪРБАНОВ, НАШТЕКС ЕООД, ЖАНЕТ МАРИНОВА ИВАНОВА, БОНИТА-92 ЕООД,ТРОЯ-СТИЛ ЕООД, СД БЛАГОПОЛУЧИЕ-ЯНЕВИ И СИЕ, БОС ФУУД 2 ЕООД, КЕРПИ ЕООД,АНДРЕАНА ХРИСТОВА МИТКОВА, НИДЕК ООД, ТОЛИ ЕООД, ЕМ ЕР КОНСУЛТИНГ ЕООД, СД М.М.К.-СИРАКОВА,БОЯНОВ И СИЕ, СД ВАНЕВ – ВАНЕВ И С-ИЕ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, ТРОЯ-СТИЛ ЕООД, ЕВТИХC – ЦОНЕВИ И СИЕ СД, и всички фирми намиращи се на територията на бившата СКЛАДОВА ЗОНА, ТП Фуражен завод -Фуражен завод, ТП Микроелементи, ТП Люпилня – Люпилня,фирма Фидус, ТП Родина и всички фирми намиращи се в районите на посочените ТП и захранващи се от КЕЛ Плодови сокове.

На 21.07.2026 г. в периода 12:00 ч. до 13:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени: ТП ЗХО – Завод за хартиени опаковки, ТП Сервиза – фирма Агроинвест, фирма Росица, фирма Фидус продукт, Автосервиз Автодарси,ТП Автобаза – Фирма Павтранс – 94, фирма Цветмари – ИГ, Фирма Замер – ЕООД и всички фирми намиращи на територията на бившия ДАП и захранващи се от ТП Автобаза, ТП Напоителна система -Стопански двор, ТП Николай Енев – фирма Елит, ВиК Павликени, БКТП Денимес, ТП Хлебозавод,резервно захрнаване на ЗПС КГА / фирма МЕТАРЕМ/ и всички фирми намиращи се в районите на посочените ТП и захранващи се от ВЕЛ Хартиени опаковки.

На 21.07.2026 г. в периода 9:15 ч. до 9:35 ч. и от 12:00 ч. до 14:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш, част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 21.07.2026 г. в периода 9:15 ч. до 14:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица – част от гр. Долна Оряховица и с. Писарево.

На 21.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 15:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Велико Търново – с. Шереметя, с. Малък Чифлик, газстанция, Лукойл, В.Търново Хилс,, асфалтова база Шереметя, кариера Шереметя, м-ст Костимял, ДЗЗД РЕГИОНАЛНО ДЕПО и фирмите в района.

На 21.07.2026 г. в периода 15:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Свищов: с. Ореш, обекти намиращи се западно от гр. Свищов по пътя за с. Ореш /Енеркемикал ООД, Булстрой Инжинеринг 2008 ЕАД, вили Т. Ценков, Транском ООД, Бига АУТО ЕООД, Братов ЕООД, Сортови семена ЕЛИТ 2001 ЕООД, ВиК Йовковци/.

На 21.07.2026 г. в периода 15:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Свищов: с. Овча Могила, с. Морава, с. Българско Сливово, с. Драгомирово, гарата на с. Ореш и Стрелбището до с. Ореш.

Град Свищов – района на местност Ненова шатра, Булгартрансгаз ЕАД, СОВАТА ЕАД.

На 21.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Свищов: лозята над с. Българско Сливово

Град Свищов – района на местност Ненова шатра, Булгартрансгаз ЕАД, СОВАТА ЕАД.

На 21.07.2026 г. в периода 15:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Полски Тръмбеш: с. Вързулица, с. Масларево, МКТП Вивател с. Обединение, Фуражна кухня с. Иванча, бензиностанция с. Масларево, Херос-Норд с. Масларево и Рам-Комерс с. Масларево.