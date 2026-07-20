Красавица от Коста Рика стана „Мис фестивал“ във Велико Търново
Красавицата Карол Марин от Коста Рика завоюва титлата „Мис фестивал“ от станалия традиционен конкурс през юли във Велико Търново.
Надпреварата е част от поредното издание на Международния фолклорен фестивал, който се провежда всяко лято в старата столица и изпълва до краен предел Летния театър.
Подгласнични на Карол Марин станаха Елиза Манглона от екзотичния остров Гуам и Ярленис Уилхардер от Панама. Четвъртото място остана за Аелина Лян от Казахстан, която пък се окичи с титлата „Мис Грация“.
Работата на журито никак не беше лесна, тъй като в конкурса се включиха 14 красиви дами от 7 държави- България, Грузия, Казахстан, Коста Рика, Панапа и остров Гуам.
В първи кръг красавиците трябваше да дефилират и да покажат колорита на своите фолклорни облекла, а във втория кръг дамите танцуваха и демонстрираха традициите в своите държави.
25 издание на фолклорния фестивал събира все повече почитатели. Летният театър посреща желаещите да надникнат в непознатия фолклор на екзотични страни или да се насладят на красотата и ритмите на танцьорите от цял свят.
Михаил МИХАЛЕВ
Снимки: Валери Ставрев