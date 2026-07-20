Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи проучване

Лятото често се възприема като сезон, който автоматично осигурява достатъчно витамин D чрез слънчевата светлина.

Ново проучване на Университета в Нюкасъл, публикувано в European Journal of Clinical Nutrition и цитирано от „Сайънс алърт“, обаче показва, че при много хора нивата на витамина остават ниски дори през най-слънчевите месеци.

Изследователи са проследили 299 души между декември 2024 г. и август 2025 г. Сред участниците над 65-годишните с дефицит на витамин D са били близо 55%, а при хората с по-тъмна кожа – над 72%. Показателите почти не са се променили с настъпването на пролетта и лятото.

Причините са няколко – с възрастта кожата произвежда по-малко витамин D, хората прекарват по-малко време навън, а по-високото съдържание на меланин в кожата намалява ефективността на синтеза му от слънцето.

Значение има и географското положение – в райони с по-слабо UVB излъчване дори лятното слънце може да не е достатъчно.

Витамин D е важен за здравината на костите, усвояването на калция, мускулите и имунната система. Учените уточняват, че резултатите не означават, че всички хора имат дефицит, тъй като част от населението приема добавки.

Проучването показва, че за някои групи разчитането само на слънчевата светлина не е достатъчно за поддържане на оптимални нива на витамина.

БТА