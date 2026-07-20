Между 80 и 380 евро са таксите във ВТУ за придобиване на професионално-квалификационна степен

До 31 юли Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще приема документи за придобиване на ПЪРВА, ВТОРА, ЧЕТВЪРТА и ПЕТА професионално-квалификационна степен (ПКС).

Сесията за придобиване на ПКС ще се проведе по график от 15 септември до 15 ноември 2026 година. Графикът на изпитите и защитите на писмените разработки ще бъде оповестен на сайта на департамента през септември, те ще се провеждат в съботни и неделни дни.

При набиране на достатъчен брой кандидати изпитни процедури за придобиване на V и IV ПКС ще се проведат във филиала на Великотърновския университет в гр. Враца и в Педагогическия колеж на ВТУ в гр. Плевен.

80 евро за устен изпит или кандидатстване по документи е таксата за придобиване на пета степен. За първата, най-висока степен, се заплаща 380 евро. Изключение се прави за придобилите степен „доктор” или „доктор на науките”, където заплащането е 120 евро, което включва приемане, разглеждане на документите и издаване на свидетелство. За четвърта степен таксата е 100 евро, а за втора – 240 евро. При тях кандидатстващите полагат писмен изпит.

Ана РАЙКОВСКА