МОБАЛ приема система за управление на корупционния риск

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК ЩЕ БЪДЕ ВЪВЕДЕНА В МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“. Това ще бъде гласувано на извънредно Общо събрание на акционерите на клиниката, насрочено на 14 август.

Предложението е част от изпълнението на изискванията на Закона за публичните предприятия, които задължават държавните и общински дружества да приемат механизми за превенция и управление на корупционния риск.

Акционерите трябва да изберат и лице по почтеност. За тази длъжност е предложена Лилия Вълчева, която е председател на Съвета на директорите и независим член на органа за управление и контрол на публичното предприятие.

На същото заседание ще бъде разгледано и предложението за увеличение на капитала на областната болница. Той следва да стане от 7 814 017 евро на 8 119 003 евро чрез издаване на 59 684 нови поименни акции с номинална стойност 5,11 евро всяка. Според материалите за заседанието те ще бъдат записани на държавата, тъй като сумата представлява целева капиталова субсидия.

След увеличението държавата ще притежава 92,82% от акциите на клиниката. Делът на Община Велико Търново ще стане 2,15%. Спад ще има и за останалите общини. Така Горна Оряховица ще остане собственик на 1,31% от акциите, Елена – на 0,31%, Златарица – 0,14%, Лясковец – 0,39%, Павликени – 0,76%, и Полски Тръмбеш – 0,49%. За Свищов остават 1,12%, Стражица – 0,42%, а Сухиндол – 0,09%.

Галина ГЕОРГИЕВА