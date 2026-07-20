Нападателят Феран Торес, който донесе световната титла на Испания, има осиновено куче от приюта в дряновското село Глушка

Испанският национал и нападател на шампиона в Примера дивисион Барселона Феран Торес е осиновил кучето Майло (Milo) от приюта „Улични сърца БГ“ в дряновското село Глушка, съобщи за БТА основателят и директор на организацията Ема Смит.

По думите ѝ историята на Майло започва през юни 2021 г., когато три изоставени кученца били открити под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. За тях сигнализирал британски гражданин, след което екипът на приюта организирал акция по спасяването им.

„Кученцата бяха много уплашени, силно отслабнали и покрити с бълхи и кърлежи. Очевидно бяха изоставени от известно време. Успяхме да ги заловим, настанихме ги в приюта, прегледаха ги ветеринарни лекари, ваксинирахме ги и започнахме да търсим домове за тях“, разказа Смит.

През септември 2021 г. Феран Торес осиновил Майло чрез организация, с която тогава приютът работел във Великобритания. По това време футболистът се състезавал за английския Манчестър Сити, където живял с кучето. След трансфера си в Испания той взел Майло със себе си. Днес кучето живее заедно с Торес и още три негови домашни любимци.

Според Ема Смит жестът на световноизвестния футболист е признание както за работата на приюта, така и за качествата на българските бездомни кучета.

„За нас беше огромна чест, че Феран избра да осинови куче именно от нашия приют. Майло е изключително интелигентно куче, а Феран е прекрасен посланик на българските кучета, защото редовно публикува снимки с него в социалните мрежи. Благодарение на това успяхме да намерим домове и за други наши животни“, каза тя.

По думите ѝ организацията е кастрирала около 5000 кучета, но наред с това основната ѝ мисия остава намирането на постоянни домове за безстопанствените животни.

„Надявам се примерът на Феран Торес да насърчи повече хора в България да осиновят куче от приют. Имаме много прекрасни кучета, които чакат своите семейства“, допълни Смит.

Тя подчерта, че осиновяването няма социални или национални граници.

„Всеки може да осинови куче – независимо дали е футболист, работи в магазин или живее в малко село. Това показва единствено, че човек има добро сърце. За нас не е важен общественият статус, а отношението към животните“, заяви тя.

Последната информация, с която приютът разполага, е от 2025 г., когато Майло се е чувствал отлично, бил е напълно адаптиран към живота в Испания и продължавал да живее при Феран Торес.

Ема Смит е основател и директор на приюта „Улични сърца БГ“ в село Глушка. Тя пристига в България от Великобритания през 2013 г. по време на прекъсване на кариерата си в британската полиция. След като се сблъсква с проблема с бездомните кучета в района, заедно със съпруга си Антъни създава организацията, чиято първоначална цел е програма за кастрация на безстопанствени животни, а впоследствие развива и дейност по тяхното спасяване и осиновяване.

Снощи пък Торес се превърна в една от най-популярните личности в света, след като вкара единствения гол на финала срещу Аржентина, разписвайки се за крайното 1:0 в 106-ата минута на продълженията.

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов